Израиль не обрадовали поставки С-300 Сирии, но он продолжит военные операции в этой стране

Поставка Россией ЗРС С-300 сирийцам не помешает армии Израиля осуществлять военные операции в Сирии, однако в Израиле не рады такому повороту событий, заявил в среду глава израильского Минобороны Авигдор Либерман.
"Я не могу сказать, что мы рады поставке С-300. Тем не менее, это та сфера, где у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности не принимать решения", - сказал министр в интервью местной радиостанции.
По его словам, сейчас для Израиля и России важно восстановить нормальные отношения, несмотря на разногласия по поводу трагедии с самолетом-разведчиком Ил-20.
"Я полагаю, что самое важное для нас - вернуть наши рабочие отношения в нормальное русло. Сегодня самая важная задача - это возвращение к обычным операциям, координации, более активному использованию (практики - ИФ) экстренных линий во избежание конфликтных ситуаций. Мы должны работать", - отметил А.Либерман.
"Я повторяю, вся ответственность (за гибель Ил-20) лежит на армии Асада (президент Сирии Башара Асада - ИФ). За последние два года Израиль нанес более 200 ударов по иранским объектам и целям "Хезболлы" в Сирии... И ни один российский солдат не получил ни царапины. Неожиданно мы якобы устроили подобную "постановку". Это нелогично", - утверждал А.Либерман.
"Вдобавок, вы должны понимать, что скорость (истребителя - ИФ) F-16 в два с половиной раза выше скорости Ил-20, и к тому времени, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты были уже в нашем воздушном пространстве", - сказал министр.
24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРС С-300. Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.
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