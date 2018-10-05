Северная Корея с августа не ведет демонтаж ракетного полигона Сохэ, утверждают американские аналитики

КНДР с августа этого года не предпринимала дополнительных мер по демонтажу ракетного полигона Сохэ, сообщает в пятницу сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
"У недостаточной активности (по демонтажу - ИФ) может быть несколько причин. Например, Северная Корея может ожидать приезда международных наблюдателей, или дождаться результатов визита госсекретаря Майка Помпео", - говорится в сообщении 38 North.
При этом сайт отмечает, что отсутствие соответствующей активности на полигоне "нельзя интерпретировать как то, что Пхеньян не сдерживает свои обещания".
Ранее официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь М.Помпео 7 октября, в воскресенье, посетит Пхеньян. Ожидается, что М.Помпео встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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