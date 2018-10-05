Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 22°

Дальнее зарубежье 05.10.2018 13:01

Северная Корея с августа не ведет демонтаж ракетного полигона Сохэ, утверждают американские аналитики

КНДР с августа этого года не предпринимала дополнительных мер по демонтажу ракетного полигона Сохэ, сообщает в пятницу сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

"У недостаточной активности (по демонтажу - ИФ) может быть несколько причин. Например, Северная Корея может ожидать приезда международных наблюдателей, или дождаться результатов визита госсекретаря Майка Помпео", - говорится в сообщении 38 North.

При этом сайт отмечает, что отсутствие соответствующей активности на полигоне "нельзя интерпретировать как то, что Пхеньян не сдерживает свои обещания".

Ранее официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь М.Помпео 7 октября, в воскресенье, посетит Пхеньян. Ожидается, что М.Помпео встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ПОЛИГОН, ОЦЕНКА


Похожие новости


Президент США сообщил о двух "невероятных" письмах от лидера КНДР Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, более вероятно, позднее - Помпео Президент Южной Кореи считает необходимым присутствие войск США на полуострове и после подписания мирного договора с КНДР Президент Южной Кореи передал Трампу послание от Ким Чен Ына Помпео рассчитывает посетить Пхеньян до конца года Трамп анонсировал в ООН "довольно скорую" встречу с Ким Чен Ыном - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]