По итогам переговоров в Путина в Дели планируется подписать соглашение о программе обмена студентами

Российский образовательный центр "Сириус" и индийская правительственная организация Atal Innovation Mission (AIM), которая занимается поддержкой одаренной молодежи в стране, планируют подписать соглашение о программе обмена студентами.
Как сообщила журналистам директор центра "Сириус" Елена Шмелева, документ планируется подписать по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Сегодня мы подписываем соглашение о том, что индийские студенты в количестве сто человек в год, а также их педагоги будут приезжать в "Сириус" на программы обучения", - сказала руководитель центра.
По словам Е.Шмелевой, в документе "обозначена тематика, которая интересует обе стороны, она фактически совпадает с теми большими вызовами, которые заложены в нашей стратегии научно-технического развития РФ".
В частности, по ее словам, речь идет о таких сферах, как экология, медицина, сфера "больших данных".
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