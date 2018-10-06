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СНГ 06.10.2018 10:56

Министр иностранных дел Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией

Украина исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

"Хочу сразу сказать, я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей и мыслей о легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором. Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - сказал П.Климкин в пятницу вечером в программе "Тема дня" на телеканале "UA:Харкив".

Вместе с тем, он допустил, что в случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждаться. "Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем посмотреть на условия, каким образом они могут, сохраняя свое гражданство, получить или временно, или полностью и украинское гражданство ", - сказал глава МИД страны.

Украине, считает П.Климкин, необходим новый закон "О гражданстве". Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение уголовной ответственности за двойное гражданство, он сказал: "У нас у многих этнических венгров и румынов - двойное гражданство. Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность, они что, все по определению преступники?".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ДВОЙНОЕ/ГРАЖДАНСТВО, РФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]