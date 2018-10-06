Министр иностранных дел Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией

Украина исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.
"Хочу сразу сказать, я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей и мыслей о легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором. Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - сказал П.Климкин в пятницу вечером в программе "Тема дня" на телеканале "UA:Харкив".
Вместе с тем, он допустил, что в случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждаться. "Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем посмотреть на условия, каким образом они могут, сохраняя свое гражданство, получить или временно, или полностью и украинское гражданство ", - сказал глава МИД страны.
Украине, считает П.Климкин, необходим новый закон "О гражданстве". Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение уголовной ответственности за двойное гражданство, он сказал: "У нас у многих этнических венгров и румынов - двойное гражданство. Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность, они что, все по определению преступники?".
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