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Дальнее зарубежье 09.10.2018 15:27

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" примет участие в учениях Trident Juncture

Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО в районе Норвегии Trident Juncture, сообщил во вторник глава командования объединенных сил альянса в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

"Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал Дж.Фогго на пресс-конференции в Брюсселе.

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса пройдут в конце октября - начале ноября.

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" ранее прибыл в Великобританию, где он пробудет до 10 октября. Туда он зашел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии. Наблюдатели тогда отмечали, что американский авианосец после завершения визита может направиться либо в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна", либо к берегам Норвегии, где в конце октября начнутся учения НАТО Trident Juncture 2018.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]