Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" примет участие в масштабных учениях НАТО в районе Норвегии Trident Juncture, сообщил во вторник глава командования объединенных сил альянса в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.
"Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли примут участие в Trident Juncture", - сказал Дж.Фогго на пресс-конференции в Брюсселе.
Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса пройдут в конце октября - начале ноября.
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" ранее прибыл в Великобританию, где он пробудет до 10 октября. Туда он зашел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии. Наблюдатели тогда отмечали, что американский авианосец после завершения визита может направиться либо в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна", либо к берегам Норвегии, где в конце октября начнутся учения НАТО Trident Juncture 2018.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»