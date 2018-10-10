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Регион 10.10.2018 17:39

Россия и Иран своей деятельностью подрывают региональную безопасность - Госдеп

Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что Россия и Иран своими действиями наносят вред региональной безопасности.

"Россия и Иран своей деятельностью подрывают региональную безопасность. Поэтому правительство США ввело санкции против них", - сказал Дж.Кент на брифинге в среду в Баку.

По его словам, вирусные атаки, совершенные Россией в Украине в различное время, нанесли ущерб работе отдельных корпораций. "Поэтому говоря о безопасности, мы имеем ввиду не только оружие", - добавил Дж.Кент.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, РОССИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]