Россия и Иран своей деятельностью подрывают региональную безопасность - Госдеп

Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что Россия и Иран своими действиями наносят вред региональной безопасности.

"Россия и Иран своей деятельностью подрывают региональную безопасность. Поэтому правительство США ввело санкции против них", - сказал Дж.Кент на брифинге в среду в Баку.

По его словам, вирусные атаки, совершенные Россией в Украине в различное время, нанесли ущерб работе отдельных корпораций. "Поэтому говоря о безопасности, мы имеем ввиду не только оружие", - добавил Дж.Кент.