Отстраненному мэру Махачкалы вынесут приговор в понедельник

Советский районный суд Махачкалы 15 октября огласит приговор отстраненному мэру города Мусе Мусаеву, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в суде.

"Накануне Мусаеву продлили срок ареста на двое суток. Приговор ему будет вынесен в понедельник, 15 октября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сторона обвинения просит суд назначить М.Мусаеву 5 лет колонии.

М.Мусаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в январе текущего года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в период с 2016 по 2017 годы.

26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края, куда М.Мусаев был доставлен после ареста, отстранил его от занимаемой должности.