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СНГ 13.10.2018 19:53

Отстраненному мэру Махачкалы вынесут приговор в понедельник

Советский районный суд Махачкалы 15 октября огласит приговор отстраненному мэру города Мусе Мусаеву, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в суде.

"Накануне Мусаеву продлили срок ареста на двое суток. Приговор ему будет вынесен в понедельник, 15 октября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сторона обвинения просит суд назначить М.Мусаеву 5 лет колонии.

М.Мусаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в январе текущего года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в период с 2016 по 2017 годы.

26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края, куда М.Мусаев был доставлен после ареста, отстранил его от занимаемой должности.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МЭР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]