Телеканал RT прекратил вещание в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе

Операторы двух сетей вещания в Соединенных Штатах, работающих, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, отказались от трансляции телеканала RT, сообщается на его сайте.

"Оператор кабельного телевидения Spectrum (входит в Charter Communications) с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. На вопрос канала о причине решения оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно", - говорится в сообщении на сайте RT.

В нем со ссылкой на заместителя главного редактора телеканала Анну Белкину уточняется, что "RT не удалось подтвердить информацию об "изменении стратегии" Charter Communications через источники в телеиндустрии США".

"Насколько нам известно, компания не разрывала контракты с другими телеканалами по этой причине. Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют нашу работу", - сказала А.Белкина.

В то же время, по данным RT, Comcast Chicago (ранее известная как Time Warner Cable) заявила о намерении не продлевать договор о вещании телеканала с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области национальной обороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российским правительством, поясняется в сообщении.

Зона покрытия данных сетей охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

"RT остаётся в США на других платформах", - отмечается в сообщении телеканала.

В свою очередь главный редактор телеканала Маргарита Симоньян уверена, что выключение из двух крупных сетей вещания не скажется на популярности RT в США.

"Если судить по данным Ipsos и SimilarWeb, то каждая такая попытка выпилить нас из вещания оборачивается ростом аудитории на других наших платформах", - написала она в своем микроблоге в Twitter. Она обещала раскрыть подробности позднее.