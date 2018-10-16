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Дальнее зарубежье 16.10.2018 11:56

Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд для обсуждения с королем Саудовской Аравии ситуации с исчезновением журналиста

Глава госдепа США Майк Помпео во вторник приземлился в Эр-Рияде, где намерен провести встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсудить ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

В ночь на вторник турецкая группа следователей провела осмотр здания генконсульства в Турции. Расследование исчезновения журналиста, которого в последний раз видели входящим в здание саудовской дипмиссии днем 2 октября, продолжается.

Накануне американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не подтверждается.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что он неоднократно критически высказывался против политики действующих властей Саудовской Аравии.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]