Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд для обсуждения с королем Саудовской Аравии ситуации с исчезновением журналиста

Глава госдепа США Майк Помпео во вторник приземлился в Эр-Рияде, где намерен провести встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсудить ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.
В ночь на вторник турецкая группа следователей провела осмотр здания генконсульства в Турции. Расследование исчезновения журналиста, которого в последний раз видели входящим в здание саудовской дипмиссии днем 2 октября, продолжается.
Накануне американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не подтверждается.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что он неоднократно критически высказывался против политики действующих властей Саудовской Аравии.
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