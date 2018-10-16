Представители египетских спецслужб проводят консультации с лидерами ХАМАС

Представители египетской разведки прибыли во вторник в сектор Газа для встречи с лидерами правящей в этой части Палестинской автономии радикальной группировки ХАМАС.

Делегацию возглавляет Ахмад Абдельхалик, курирующий в разведке палестинской направление, сообщила газета "Таймс оф Израэл".

А.Абдельхалика приветствовал в Газе глава службы безопасности ХАМАСа Тауфик Абу Найм.

Палестинцы из Газа уже более полугода проводят на границе с Израилем протестные акции, которые периодически перерастают в вооруженные столкновения и уже унесли жизни более 200 жителям сектора.

Во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал членов кабинета одобрить широкомасштабную военную кампанию против группировки ХАМАС.

"Я провел серию встреч с южным командованием, командирами бригад, батальонов и с солдатами. У меня сложилось впечатление, что все они осознали, что нынешняя ситуация не может продолжаться", - сказал А.Либерман.

По его словам, "серьезный удар" по ХАМАСу позволит на четыре-пять лет успокоить ситуацию на границе с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.