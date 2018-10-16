Представители египетских спецслужб проводят консультации с лидерами ХАМАС

Представители египетской разведки прибыли во вторник в сектор Газа для встречи с лидерами правящей в этой части Палестинской автономии радикальной группировки ХАМАС.
Делегацию возглавляет Ахмад Абдельхалик, курирующий в разведке палестинской направление, сообщила газета "Таймс оф Израэл".
А.Абдельхалика приветствовал в Газе глава службы безопасности ХАМАСа Тауфик Абу Найм.
Палестинцы из Газа уже более полугода проводят на границе с Израилем протестные акции, которые периодически перерастают в вооруженные столкновения и уже унесли жизни более 200 жителям сектора.
Во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал членов кабинета одобрить широкомасштабную военную кампанию против группировки ХАМАС.
"Я провел серию встреч с южным командованием, командирами бригад, батальонов и с солдатами. У меня сложилось впечатление, что все они осознали, что нынешняя ситуация не может продолжаться", - сказал А.Либерман.
По его словам, "серьезный удар" по ХАМАСу позволит на четыре-пять лет успокоить ситуацию на границе с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.
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