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Дальнее зарубежье 16.10.2018 17:45

Представители египетских спецслужб проводят консультации с лидерами ХАМАС

Представители египетской разведки прибыли во вторник в сектор Газа для встречи с лидерами правящей в этой части Палестинской автономии радикальной группировки ХАМАС.

Делегацию возглавляет Ахмад Абдельхалик, курирующий в разведке палестинской направление, сообщила газета "Таймс оф Израэл".

А.Абдельхалика приветствовал в Газе глава службы безопасности ХАМАСа Тауфик Абу Найм.

Палестинцы из Газа уже более полугода проводят на границе с Израилем протестные акции, которые периодически перерастают в вооруженные столкновения и уже унесли жизни более 200 жителям сектора.

Во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал членов кабинета одобрить широкомасштабную военную кампанию против группировки ХАМАС.

"Я провел серию встреч с южным командованием, командирами бригад, батальонов и с солдатами. У меня сложилось впечатление, что все они осознали, что нынешняя ситуация не может продолжаться", - сказал А.Либерман.

По его словам, "серьезный удар" по ХАМАСу позволит на четыре-пять лет успокоить ситуацию на границе с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗА, ХАМАС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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