Американские санкции непреднамеренно стимулируют рост российской экономики - газета

Санкции США привели к укреплению российской экономики за счет растущих цен на нефть и ослабления рубля, такую экспертную оценку приводит в среду "Уолл-Стрит джорнэл".
Цены на нефть с середины августа выросли примерно на 14%, основной причиной этого стали санкции США в отношении Ирана, ограничившие его нефтяной экспорт.
В то же время российская валюта продемонстрировала снижение на 15% с апреля, когда США ввели санкции против Москвы за предположительное вмешательство в американские выборы, пишет газета.
"В последние дни котировки нефти и рубля поменяли направление на фоне снижения цен на нефть и падения доллара. Но в течение нескольких месяцев российская экономика получала выгоду от растущих цен на нефть, а снижающийся рубль позволил пополнить казну", - отмечает издание.
"Россия чувствует себя намного лучше при высоких ценах на нефть и низких котировках рубля, потому что с точки зрения бюджетных перспектив - это двойная выгода", - считает специалист по развивающимся рынкам из инвесткомпании Aberdeen Standard Виктор Сабо.
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