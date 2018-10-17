Американские санкции непреднамеренно стимулируют рост российской экономики - газета

Санкции США привели к укреплению российской экономики за счет растущих цен на нефть и ослабления рубля, такую экспертную оценку приводит в среду "Уолл-Стрит джорнэл".

Цены на нефть с середины августа выросли примерно на 14%, основной причиной этого стали санкции США в отношении Ирана, ограничившие его нефтяной экспорт.

В то же время российская валюта продемонстрировала снижение на 15% с апреля, когда США ввели санкции против Москвы за предположительное вмешательство в американские выборы, пишет газета.

"В последние дни котировки нефти и рубля поменяли направление на фоне снижения цен на нефть и падения доллара. Но в течение нескольких месяцев российская экономика получала выгоду от растущих цен на нефть, а снижающийся рубль позволил пополнить казну", - отмечает издание.

"Россия чувствует себя намного лучше при высоких ценах на нефть и низких котировках рубля, потому что с точки зрения бюджетных перспектив - это двойная выгода", - считает специалист по развивающимся рынкам из инвесткомпании Aberdeen Standard Виктор Сабо.