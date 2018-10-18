Путин считает, что Трамп настроен на стабилизацию отношений с РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

"На мой взгляд, все-таки действующий президент (США) настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

"Но посмотрим, как будет складываться ситуация дальше", - добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что российская сторона к стабилизации отношений готова "в любой момент".