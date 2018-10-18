Путин о контактах с Трампом: у нас нормальная дискуссия двух партнеров, несмотря на разные взгляды на некоторые вещи

Президент РФ Владимир Путин не разделяет мнения о том, что его американский коллега Дональд Трамп не умеет слушать собеседников.
"У нас с ним нормальный и вполне профессиональный диалог. И, конечно, он слышит - не просто слышит, я вижу, он реагирует на аргументы собеседника. Он может в чем-то не соглашаться - так же, как и я с ним не соглашаюсь в чем-то, у нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, - но это нормальная дискуссия двух партнеров", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.
Так он ответил на вопрос модератора о том, как себя держит в диалоге Д.Трамп.
"Я не разделяю мнения тех, кто говорит, что он токует, как тетерев и не слышит никого. Это неправда", - подчеркнул российский лидер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»