Путин о контактах с Трампом: у нас нормальная дискуссия двух партнеров, несмотря на разные взгляды на некоторые вещи

Президент РФ Владимир Путин не разделяет мнения о том, что его американский коллега Дональд Трамп не умеет слушать собеседников.

"У нас с ним нормальный и вполне профессиональный диалог. И, конечно, он слышит - не просто слышит, я вижу, он реагирует на аргументы собеседника. Он может в чем-то не соглашаться - так же, как и я с ним не соглашаюсь в чем-то, у нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, - но это нормальная дискуссия двух партнеров", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Так он ответил на вопрос модератора о том, как себя держит в диалоге Д.Трамп.

"Я не разделяю мнения тех, кто говорит, что он токует, как тетерев и не слышит никого. Это неправда", - подчеркнул российский лидер.