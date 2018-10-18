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СНГ 18.10.2018 17:07

Путин о контактах с Трампом: у нас нормальная дискуссия двух партнеров, несмотря на разные взгляды на некоторые вещи

Президент РФ Владимир Путин не разделяет мнения о том, что его американский коллега Дональд Трамп не умеет слушать собеседников.

"У нас с ним нормальный и вполне профессиональный диалог. И, конечно, он слышит - не просто слышит, я вижу, он реагирует на аргументы собеседника. Он может в чем-то не соглашаться - так же, как и я с ним не соглашаюсь в чем-то, у нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, - но это нормальная дискуссия двух партнеров", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Так он ответил на вопрос модератора о том, как себя держит в диалоге Д.Трамп.

"Я не разделяю мнения тех, кто говорит, что он токует, как тетерев и не слышит никого. Это неправда", - подчеркнул российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]