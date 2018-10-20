Минюст США обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские выборы 2018 года - СМИ

Минюст США в пятницу обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

Гражданка РФ обвиняется в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы, следует из заявления министерства юстиции США.

Обвиняемую женщину зовут Елена Алексеевна Хусяйнова (Elena Alekseevna Khusyaynova), ей 44 года, она из Санкт-Петербурга.

По данным Минюста США, женщина, предположительно, работала главным бухгалтером в проекте "Лахта", который, по данным американских властей, финансировался компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг", а также якобы непосредственно их владельцем Евгением Пригожиным. В отношении Е.Пригожина, а также связанного с ним "Агентства интернет-исследований", действуют санкции США.

"Стратегическая цель этого предполагаемого сговора, который продолжается по сей день, заключается в том, чтобы посеять противоречия в политическую систему США и подорвать доверие к нашим демократическим институтам", - говорится в заявлении прокурора Окружного суда Соединенных Штатов для Восточного округа Вирджинии Захари Тервиллингера.

По данным Минюста США, проект "Лахта" работает в нескольких направлениях, одно из которых нацелено на внутреннюю аудиторию в России, а остальные - на аудиторию за рубежом в различных странах: Соединенных Штатах, на Украине, в странах Европейского союза.

Так, в рамках этого проекта участники заговора пытались выдать себя за американских политических активистов. "Они использовали платформы социальных сетей, чтобы создавать профили в соцсетях и электронную почту якобы американских граждан, а затем использовал их для создания вызывающего разногласия контента политического и социального характера, направленного на американскую аудиторию", - отмечается в релизе Минюста США.

"Некоторые аккаунты в социальных сетях распространяли десятки тысяч сообщений и имели десятки тысяч подписчиков", - подчеркивается в нем.

Темы, которые поднимали в соцсетях выдававшие себя за американских активистов люди, касались проблемы иммиграции, прав граждан США на хранение оружия, расовой дискриминации, а также дискриминации половых меньшинств и другие остро стоящие для американской жизни проблемы. При этом так называемые активисты не придерживались одинаковой идеологии, а порой высказывали совершенно противоположные точки зрения.

Согласно информации ведомства, россиянка заведовала финансовыми документами проекта. В частности, она занималась учетом его расходов на деятельность проекта в Соединенных Штатах: на рекламу в социальных сетях и медиа платформах, на регистрацию доменных имен, на приобретение прокси-серверов, на оплату работы активистов, продвижение новостных публикаций в социальных платформах.

Так, в период с января 2016 года по июнь 2018 года предположительный бюджет проекта превысил $35 млн, причем только с января по июнь 2018 года он составил более $10 млн.

В заявлении директора ФБР Кристофера Рэя, которое публикует Минюст США, говорится, что "это дело является напоминанием для американцев о том, что враждебно настроенные иностранные государства продолжают свои попытки вмешаться в нашу демократию путем создания социальных и политических движений, распространения недоверия к нашей политической системе и выступая за или против наших политических кандидатов".

"Мы со всей серьезностью принимаем угрозы нашей демократии и привержены работе с нашими партнерами по идентификации и противодействии этим незаконным операциям по оказанию влияния", - добавил он.