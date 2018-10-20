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Дальнее зарубежье 20.10.2018 12:54

Второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже в 2019 году - СМИ

Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, второй саммит между этими лидерами, "вероятно, пройдет в какой-то момент после начала года".

Первый саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына прошел в июне 2018 года в Сингапуре.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]