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СНГ 20.10.2018 10:20

Министры обороны России и США впервые встретились друг с другом

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась "на полях" Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, передал корреспондент "Интерфакса" с места событий.

С.Шойгу и Дж.Мэттис обменялись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил С.Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже случается такое, и американцам понятны чувства россиян.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил, что такие случаи становятся частым явлением в мире, и нужно предпринять все возможные меры для предотвращения этих трагедий.

Также перед заседанием С.Шойгу побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нирмалой Ситхараманом и другими коллегами.

На совместном фотографировании при открытии заседания С.Шойгу и Дж.Мэттис также стояли рядом.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]