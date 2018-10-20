Министры обороны России и США впервые встретились друг с другом

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась "на полях" Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, передал корреспондент "Интерфакса" с места событий.

С.Шойгу и Дж.Мэттис обменялись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил С.Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже случается такое, и американцам понятны чувства россиян.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил, что такие случаи становятся частым явлением в мире, и нужно предпринять все возможные меры для предотвращения этих трагедий.

Также перед заседанием С.Шойгу побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нирмалой Ситхараманом и другими коллегами.

На совместном фотографировании при открытии заседания С.Шойгу и Дж.Мэттис также стояли рядом.