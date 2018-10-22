Лавров заявил о намерении России наращивать сотрудничество с Африкой

Москва намерена наращивать сотрудничество со странами Африки, в том числе военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам удалось достичь значительных результатов: поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, расширяются взаимодействия и ведомств, в том числе между министерствами иностранных дел. Реализуются проекты в военно-технической сфере, в области здравоохранения, культуры", - сказал С.Лавров в понедельник на Российско-Африканском общественном форуме.

"Я убеждён, что усилия в этих и других сферах будут наращиваться", - отметил он.