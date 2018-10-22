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СНГ 22.10.2018 12:39

Лавров заявил о намерении России наращивать сотрудничество с Африкой

Москва намерена наращивать сотрудничество со странами Африки, в том числе военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам удалось достичь значительных результатов: поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, расширяются взаимодействия и ведомств, в том числе между министерствами иностранных дел. Реализуются проекты в военно-технической сфере, в области здравоохранения, культуры", - сказал С.Лавров в понедельник на Российско-Африканском общественном форуме.

"Я убеждён, что усилия в этих и других сферах будут наращиваться", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФРИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]