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СНГ 22.10.2018 14:11

Путин неоднократно заявлял, что слом ДРСМД вынудит Россию принять меры по обеспечению безопасности - Песков

Возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволит Вашингтону разрабатывать подобные системы, что в свою очередь вынудит Россию принять меры по восстановлению баланса сил и обеспечению собственной безопасности, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы внимательно перечитаете выступление и интервью президента (РФ Владимира Путина - ИФ), он неоднократно говорил, что слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности", - сказал Д.Песков на вопрос журналистов об ответе Москвы на возможный выход США из договора.

"Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем. А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Однако, по его словам, "сначала нужно предпринять действия для выхода из этого договора". Он напомнил, что де-юре выход из ДРСМД занимает полгода. "Это (ответ РФ на слом РСМД - ИФ) вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня, скорее, послезавтрашнего. Но даже сами намерения вызывают глубочайшую озабоченность", - заключил Д.Песков.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 км до 1 тыс. км) дальности. В частности, СССР должен был ликвидировать подобные ракеты как на европейской, так и на азиатской части своей территории. СССР и США договорились не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. За процессом уничтожения ракет должны были наблюдать инспекторы.

По договору советские власти обязались уничтожить ракеты средней дальности типа РСД-10, Р-12, Р-14 и РК-55, а администрация США - "Першинг-2" и "BGM-109G". Также под действие договора подпадали ракеты малой дальности - советские ОТР-22 и ОТР-23 и американские "Першинг-1А".

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - 846 комплексов.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ДРСМД, БЕСПОКОЙСТВО


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