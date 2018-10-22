Песков: Главное в словах Путина о применении ядерного оружия - то, что Россия не считает себя вправе наносить превентивный удар

Высказывание президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме относительно попадающих в ад агрессоров и попадающих в рай мучеников - это аллегория; главная мысль в том, что в доктрине России о ядерном оружии нет превентивного удара, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Д.Песков журналистам на просьбу пояснить, что имел в виду президент под фразой
Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".
"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант 1 - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант 2 - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Д.Песков.
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что В.Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами".
"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Д.Песков.
Президент РФ Владимир Путин заявил 18 октября на Валдайском форуме в Сочи, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, в концепции РФ о ядерном оружии нет превентивного удара.
"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - сказал он.
В.Путин подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие "только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России".
Глава государства пояснил: суть ядерной доктрины России - "ответно-встречного удара" - в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".
"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал В.Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", - добавил он.
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