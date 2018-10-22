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Дальнее зарубежье 22.10.2018 19:26

Болтон и Патрушев говорили о Сирии, Иране, Корее и "соглашениях о вооружении" - посольство США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудили в понедельник широкий круг вопросов, включая Сирию, Иран, Северную Корею, сообщили в посольстве США в РФ.

"Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в "Твиттере".

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Н.Патрушева и Дж.Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

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Тэги: РОССИЯ, США, БОЛТОН/ПАТРУШЕВ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]