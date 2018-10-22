Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудили в понедельник широкий круг вопросов, включая Сирию, Иран, Северную Корею, сообщили в посольстве США в РФ.

"Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в "Твиттере".

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Н.Патрушева и Дж.Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.