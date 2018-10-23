РФ и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом на уровне замглав МИД, первая встреча состоится в декабре - Болтон

США и Россия договорились сотрудничать на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, их первая встреча состоится в декабре 2018 года, заявил советник президента США Джон Болтон.

"Мы с секретарем государственной безопасности (Совета безопасности РФ - ИФ) Патрушевым договорились о том, что США и Россия будут сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом. Эта работа будет вестись на уровне заместителей госсекретаря США и главы МИД Российской Федерации", - сказал он журналистам на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

"Первая встреча будет проходить в декабре этого года , будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с борьбой с терроризмом" - отметил он.