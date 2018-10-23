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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:45

РФ и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом на уровне замглав МИД, первая встреча состоится в декабре - Болтон

США и Россия договорились сотрудничать на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, их первая встреча состоится в декабре 2018 года, заявил советник президента США Джон Болтон.

"Мы с секретарем государственной безопасности (Совета безопасности РФ - ИФ) Патрушевым договорились о том, что США и Россия будут сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом. Эта работа будет вестись на уровне заместителей госсекретаря США и главы МИД Российской Федерации", - сказал он журналистам на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

"Первая встреча будет проходить в декабре этого года , будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с борьбой с терроризмом" - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, США, АНТИТЕРРОР, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]