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СНГ 24.10.2018 15:26

Трехлетний ребенок умер в самолете по пути из Москвы в Душанбе

Самолет, летевший из Москвы в Душанбе, вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за смерти на борту ребенка в ночь на среду, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник.

По словам источника, мальчик 2015 года рождения из Таджикистана летел вместе со своим родственником.

По предварительным данным, у ребенка было тяжелое заболевание.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили, что в аэропорту Оренбурга совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Душанбе, в связи с резким ухудшением здоровья несовершеннолетнего пассажира.

"Были вызваны все необходимые службы, однако спасти ребенка не удалось - он скончался еще в полете", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, РЕБЕНОК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]