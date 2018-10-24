Трехлетний ребенок умер в самолете по пути из Москвы в Душанбе

Самолет, летевший из Москвы в Душанбе, вынужденно сел в аэропорту Оренбурга из-за смерти на борту ребенка в ночь на среду, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник.
По словам источника, мальчик 2015 года рождения из Таджикистана летел вместе со своим родственником.
По предварительным данным, у ребенка было тяжелое заболевание.
В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили, что в аэропорту Оренбурга совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Душанбе, в связи с резким ухудшением здоровья несовершеннолетнего пассажира.
"Были вызваны все необходимые службы, однако спасти ребенка не удалось - он скончался еще в полете", - сказал собеседник агентства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»