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СНГ 25.10.2018 17:27

Путин ставит перед ФСБ задачу последовательно снижать уровень террористических угроз

Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом.

"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 - терактов", - заявил В.Путин в четверг на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

За этими показателями, подчеркнул глава государства, - "спасенные жизни людей".

"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных упреждающих действий", - сказал В.Путин.

По его словам, это в полной мере относится и ко всем другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АНТИТЕРРОР, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]