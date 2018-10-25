Путин ставит перед ФСБ задачу последовательно снижать уровень террористических угроз

Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом.
"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 - терактов", - заявил В.Путин в четверг на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.
За этими показателями, подчеркнул глава государства, - "спасенные жизни людей".
"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных упреждающих действий", - сказал В.Путин.
По его словам, это в полной мере относится и ко всем другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.
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