Глава британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна, находились на борту вертолета, который потерпел крушение накануне вскоре после взлета у стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс"
По его данным, вертолет упал из-за проблем с задним винтом. На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.
Шансы на то, что кто-либо выжил в этом крушении, крайне малы, отмечает телеканал.
Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»