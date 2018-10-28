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Происшествия 28.10.2018 16:20

Президент футбольного клуба "Лестер", его дочь и еще три человека находились в рухнувшем вертолете

Глава британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна, находились на борту вертолета, который потерпел крушение накануне вскоре после взлета у стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс"

По его данным, вертолет упал из-за проблем с задним винтом. На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.

Шансы на то, что кто-либо выжил в этом крушении, крайне малы, отмечает телеканал.

Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]