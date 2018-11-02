До стабилизации ситуации в Армении переговоры по Карабаху вряд ли активизируются - Лавров

Москва приветствует договоренность руководства Армении и Азербайджана активизировать контакты по нагорно-карабахскому урегулированию, но всерьез заниматься этим вопросом едва ли возможно до завершения бурных внутриполитических процессов в Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы такую договорённость приветствуем, хотя конечно понимаем, что, пока достаточно бурные внутриполитические процессы в Армении не завершатся, едва ли возможно будет всерьёз рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в пятницу.