Лавров прокомментировал повестку предстоящей встречи Путина и Трампа

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят все, что считают необходимым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас повестка всегда одна. Все, что надо обсуждать, мы обсуждаем", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос, определена ли повестка ближайшей встречи.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин в ходе предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с американским президентом Д.Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная цель встречи президентов - "сверка часов" по актуальным проблемам, много вопросов, связанных со стратегической стабильностью, особенно в контексте намерений США выйти из Договора о РСМД.

31 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ноябрьская встреча Д.Трампа и В.Путина в Париже "вероятно, будет короткой". "Похоже на то, что будут другие возможности (для встреч Д.Трампа и В.Путина - ИФ)", - отметил он.