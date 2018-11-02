Лавров прокомментировал повестку предстоящей встречи Путина и Трампа

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят все, что считают необходимым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас повестка всегда одна. Все, что надо обсуждать, мы обсуждаем", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос, определена ли повестка ближайшей встречи.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин в ходе предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с американским президентом Д.Трампом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная цель встречи президентов - "сверка часов" по актуальным проблемам, много вопросов, связанных со стратегической стабильностью, особенно в контексте намерений США выйти из Договора о РСМД.
31 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ноябрьская встреча Д.Трампа и В.Путина в Париже "вероятно, будет короткой". "Похоже на то, что будут другие возможности (для встреч Д.Трампа и В.Путина - ИФ)", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»