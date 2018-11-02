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СНГ 02.11.2018 19:14

Лавров прокомментировал повестку предстоящей встречи Путина и Трампа

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят все, что считают необходимым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас повестка всегда одна. Все, что надо обсуждать, мы обсуждаем", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос, определена ли повестка ближайшей встречи.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин в ходе предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с американским президентом Д.Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная цель встречи президентов - "сверка часов" по актуальным проблемам, много вопросов, связанных со стратегической стабильностью, особенно в контексте намерений США выйти из Договора о РСМД.

31 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ноябрьская встреча Д.Трампа и В.Путина в Париже "вероятно, будет короткой". "Похоже на то, что будут другие возможности (для встреч Д.Трампа и В.Путина - ИФ)", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]