Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства, сообщает пресс-служба Кремля.

Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Затем президент посетит выставку "Сокровища музеев России", которая проходит в Манеже в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". На выставке представлены более 280 самых значимых художественных произведений нескольких столетий из 50 музеев России: от икон эпохи Рюриковичей до XX века.

"Также в этот день в Большом Кремлевском дворце в ходе торжественного приема по случаю Дня народного единства глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", - говорится в сообщении.