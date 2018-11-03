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СНГ 03.11.2018 17:53

Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства, сообщает пресс-служба Кремля.

Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Затем президент посетит выставку "Сокровища музеев России", которая проходит в Манеже в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". На выставке представлены более 280 самых значимых художественных произведений нескольких столетий из 50 музеев России: от икон эпохи Рюриковичей до XX века.

"Также в этот день в Большом Кремлевском дворце в ходе торжественного приема по случаю Дня народного единства глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАЗДНИК, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]