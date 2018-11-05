Истребитель из состава дежурных сил ПВО России в понедельник осуществил "небезопасный" перехват самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, осуществлявшего полет над акваторией Черного моря, сообщили в ВМС США.

"Контакт был небезопасным в связи с тем, что истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", - говорится в сообщении ВМС США.

По данным американского командования, перехват осуществлялся на протяжении 27 минут. Согласно выложенному в сети видеоролику на сайте ВМС США, российский истребитель "подрезал" американский морской разведчик, совершив пролет перед ним по курсу его полета. В результате, как утверждают в ВМС США, экипаж американского морского разведчика испытал значительную турбулентность.

Как сообщалось, в понедельник также сразу шесть самолетов ВВС США, способных вести радиотехническую разведку на сотни километров в глубину территории противника, провели многочасовые полеты вблизи границ России, а также российских баз в Сирии.

По имеющимся сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в сопровождении самолета-заправщика, которые вылетели из Британии, осуществили полеты над Баренцевым морем, где близи побережья северной Норвегии с 6 по 9 ноября закрывается морской район в связи с ракетными пусками с кораблей ВМФ России.

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Над акваторией Финского залива вблизи российских морских границ длительный полет также совершил патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168859.

Два разведывательных самолета ВВС США RC-135U и RC-135V, базирующиеся на греческом острове Крит, осуществили длительные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Как сообщила 24 октября частная израильская спутниковая компании ImageSat International, на северо-западе Сирии в районе города Масьяф в провинции Хама размещены поставленные из России четыре батареи зенитных ракетных систем С-300. ImageSat International утверждает, что комплексы, судя по всему, готовятся в ближайшее время к постановке на боевое дежурство.

Кроме того, американский разведывательный самолет OC-135, переброшенный из США в Великобританию, также совершил многочасовой полет у российских границ, совершая его в воздушном пространстве Украины. Его полет был зафиксирован вблизи Брянской, Курской и Белгородской областей.