Комитет ОПЕК+ 11 ноября обсудит необходимость продолжения сокращения нефтедобычи в 2019г

Министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, обсудят варианты действий на 2019 год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
По словам делегатов, сокращение добычи в 2019 году - один из возможных сценариев для дискуссии. Некоторые страны ОПЕК+ обеспокоены растущими нефтяными запасами, пишет агентство.
На предыдущем заседании в конце сентября министры энергетики Саудовской Аравии и России Халид аль-Фалих и Александр Новак говорили, что нефтяной рынок сбалансирован, несмотря на то, что на тот момент было известно, что сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 129%, то есть страны ОПЕК+ сократили поставки на рынок на 500 тыс. баррелей в сутки больше, чем договаривались. И уже тогда речь шла о возобновлении роста запасов нефти.
В Алжире было объявлено о завершении сделки по сокращению нефтедобычи на 1,8 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. При этом страны хотят договориться о продолжении сотрудничества, чтобы при необходимости регулировать рынок.
Уже в сентябре Х.аль-Фалих сказал, что вряд ли странам ОПЕК+ нужно будет увеличивать добычу в 2019 году, разве что "не будет неожиданного спроса". По его словам, в 2019 году рост поставок со стороны стран не-ОПЕК, не входящих в сделку, может составить 2 млн б/с при росте спроса на 1,5 млн б/с.
Обсуждение происходило в условиях ожидания возобновления санкций США в отношении Ирана, которые, как ожидалось, уберут с рынка 1 млн баррелей в сутки.
В начале ноября стало известно, что восьми покупателям иранской нефти США дали полгода на то, чтобы прекратить закупки иранской нефти.
В среду А.Новак снова сказал, что нефтяной рынок сбалансирован. По итогам сентября сделка ОПЕК+ исполнялась на 111%, то есть участники сделки недопоставляли на рынок примерно на 200 тыс. б/с больше, чем было оговорено.
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