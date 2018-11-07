В ЕС продолжается работа по механизму расчетов с Ираном

Работа по специальному механизму расчетов ЕС с Ираном (Special Purpose Vehicle - SPV) продолжается, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Работа, направленная на внедрение SPV продолжается, и она даже ускорилась", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос со ссылкой на совместное заявление Ф.Могерини и глав МИД Великобритании, Германии и Франции от 2 ноября.

По ее словам, это позволит Ирану продолжать пользоваться выгодами от соглашения по ядерной программе и создаст условия для транзакций, облегчающих экспорт в обоих направлениях.

"Работа с этой целью будет продолжена", - заверила М.Коцьянчич.