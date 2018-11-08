Страны ОДКБ согласны в необходимости сохранения ДРСМД - Лавров

Страны ОДКБ придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такой тезис закреплён в декларации, выносимой на рассмотрение глав государств организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да, конечно, мы обсуждали это вчера на встрече министров иностранных дел. Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что Договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - сказал С.Лавров журналистам.
Он напомнил, что соответствующее заявление было принято министрами летом этого года на совете министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. В нем отмечалось, что нарушения ДРСМД допускают США, в то время как Россия, Белоруссия и Казахстан полностью выполняют соглашение.
"И сегодня выносим на рассмотрение глав государств проект декларации, которая в целом охватывает все сферы компетенции нашей организации и в которой есть специальный тезис о необходимости сохранения жизнеспособности этого договора", - добавил министр.
В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из ДРСМД. Д.Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
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