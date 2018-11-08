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СНГ 08.11.2018 14:34

Страны ОДКБ согласны в необходимости сохранения ДРСМД - Лавров

Страны ОДКБ придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такой тезис закреплён в декларации, выносимой на рассмотрение глав государств организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, конечно, мы обсуждали это вчера на встрече министров иностранных дел. Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что Договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - сказал С.Лавров журналистам.

Он напомнил, что соответствующее заявление было принято министрами летом этого года на совете министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. В нем отмечалось, что нарушения ДРСМД допускают США, в то время как Россия, Белоруссия и Казахстан полностью выполняют соглашение.

"И сегодня выносим на рассмотрение глав государств проект декларации, которая в целом охватывает все сферы компетенции нашей организации и в которой есть специальный тезис о необходимости сохранения жизнеспособности этого договора", - добавил министр.

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из ДРСМД. Д.Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ОДКБ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]