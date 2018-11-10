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Дальнее зарубежье 10.11.2018 19:25

Продажи автомобилей в Китае упали в октябре, за год ожидается первое сокращение с 1999 г

Продажи автомобилей в Китае в октябре 2018 года сократились четвертый месяц подряд, теперь по итогам текущего года ожидается первое сокращение авторынка за все время наблюдений - с 1999 года.

Продажи легковых автомобилей упали на 12,99% относительно октября 2017 года, до 2,05 млн единиц, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце уменьшились на 11,7%, до 2,38 млн машин.

Октябрьское падение стало максимальным более чем за шесть лет на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. В июле показатель совокупных продаж упал на 4% в годовом выражении, в августе - на 3,8%, в сентябре - на 11,6%.

В январе-октябре в Китае было продано 22,87 млн автомобилей, включая грузовики и автобусы, этот показатель на 0,06% меньше, чем за тот же период 2017 года. Продажи легковых автомобилей упали за 10 месяцев более чем на 1%, до 19,35 млн.

В отличие от предыдущих периодов ослабления спроса на авторынке, Пекин на этот раз не стал вмешиваться в происходящее и стимулировать продажи налоговыми льготами и другими мерами. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые аналитики отрасли считают, что эта ситуация сохраниться и в ближайшем месяце.

Между тем в CAAM считают, что налоговые льготы на данном этапе уже не выход.

"Мы не выступаем за краткосрочные меры стимулирования. Мы поддерживаем долгосрочную политику, которая поможет отрасли расти, пусть медленно и постепенно", - заявил заместитель генерального секретаря ассоциации Ши Цзяньхуа.

Отмечается, что реализация автомобилей на новых источниках энергии в октябре подскочила на 51% в годовом выражении после роста на 54,8% месяцем ранее. В общей сложности за десять месяцев 2018 года продано 860 тыс. таких машин, на 76% больше, чем за тот же период прошлого года.

Объемы реализации внедорожников упали в октябре на 14,7% в годовом выражении.

Продажи коммерческого автотранспорта снизились в прошлом месяце на 3%, до 333 тыс.

Продажи автомобилей китайских брендов сократились на 18% в октябре, до 851,6 тыс. Всего в стране было продано 430,9 тыс. машин немецких марок, 403,5 тыс. - японских, 219,7 тыс. - американских.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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