Продажи автомобилей в Китае упали в октябре, за год ожидается первое сокращение с 1999 г

Продажи автомобилей в Китае в октябре 2018 года сократились четвертый месяц подряд, теперь по итогам текущего года ожидается первое сокращение авторынка за все время наблюдений - с 1999 года.
Продажи легковых автомобилей упали на 12,99% относительно октября 2017 года, до 2,05 млн единиц, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце уменьшились на 11,7%, до 2,38 млн машин.
Октябрьское падение стало максимальным более чем за шесть лет на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. В июле показатель совокупных продаж упал на 4% в годовом выражении, в августе - на 3,8%, в сентябре - на 11,6%.
В январе-октябре в Китае было продано 22,87 млн автомобилей, включая грузовики и автобусы, этот показатель на 0,06% меньше, чем за тот же период 2017 года. Продажи легковых автомобилей упали за 10 месяцев более чем на 1%, до 19,35 млн.
В отличие от предыдущих периодов ослабления спроса на авторынке, Пекин на этот раз не стал вмешиваться в происходящее и стимулировать продажи налоговыми льготами и другими мерами. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые аналитики отрасли считают, что эта ситуация сохраниться и в ближайшем месяце.
Между тем в CAAM считают, что налоговые льготы на данном этапе уже не выход.
"Мы не выступаем за краткосрочные меры стимулирования. Мы поддерживаем долгосрочную политику, которая поможет отрасли расти, пусть медленно и постепенно", - заявил заместитель генерального секретаря ассоциации Ши Цзяньхуа.
Отмечается, что реализация автомобилей на новых источниках энергии в октябре подскочила на 51% в годовом выражении после роста на 54,8% месяцем ранее. В общей сложности за десять месяцев 2018 года продано 860 тыс. таких машин, на 76% больше, чем за тот же период прошлого года.
Объемы реализации внедорожников упали в октябре на 14,7% в годовом выражении.
Продажи коммерческого автотранспорта снизились в прошлом месяце на 3%, до 333 тыс.
Продажи автомобилей китайских брендов сократились на 18% в октябре, до 851,6 тыс. Всего в стране было продано 430,9 тыс. машин немецких марок, 403,5 тыс. - японских, 219,7 тыс. - американских.
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