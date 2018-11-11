Путин и еще порядка 50 мировых лидеров приедут в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Париже примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, а также в пленарном заседание "Парижского форума мира".

Церемония празднования 100-летия окончания Первой мировой войны (Компьенское перемирие - соглашение о прекращении военных действий - было подписано 11 ноября 1918 года) состоится в присутствии приглашенных глав государств и правительств у Триумфальной арки в Париже. Здесь находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 гг.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что участие в мероприятиях в столице Французской Республики примут около 50 глав государств и правительств, а также порядка десятка руководителей международных организаций.

На один день в Париже соберется беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политические оппоненты.

Так, согласно списку приглашённых, который был распространён пресс-службой Елисейского дворца, в Париже приглашены, в частности, президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

На торжествах в Париже будут присутствовать В.Путин, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается и присутствие президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Кроме того, на мероприятия в Париже приглашены президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ожидается участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гутерриша.

ДВУСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ В ПАРИЖЕ У ПУТИНА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Россия и США условились провести переговоры на высшем уровне "на полях" мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако, незадолго до проведения торжеств было объявлено, что полномасштабной встречи президентов России и США в Париже не будет. Казалось бы, что причиной этому могли послужить очередные американские санкции в отношении России, но отменилась встреча по просьбе французской стороны.

"В ходе недавней поездки в Москву советника президента США Джона Болтона была достигнута договоренность о проведении встречи президентов РФ и США в Париже в привязке к памятным мероприятиям и (это) вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги после того, как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий", - сообщил Ю.Ушаков.

Свое мнение французские партнеры "активно доводили" как до Москвы, так и до Вашингтона, добавил он. "С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов", - сказал Ю.Ушаков.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, это не исключает краткого общения В.Путина и Д.Трампа "на ногах". Он пояснил, что лидеры могут провести непродолжительную беседу в ходе рабочего обеда в Елисейском дворце.

Ожидается, что В.Путин и Д.Трамп обсудят перспективы полномасштабной встречи на саммите "двадцатки" в Аргентине в конце ноября.

Участие израильского премьера в торжествах в Париже ещё на минувшей неделе было под вопросом. Израильские СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху может отменить свою поездку во Францию в связи с тем, что встреча с В.Путиным, на которую он рассчитывал, в Париже не состоится.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что встреча В.Путина и Б.Нетаньяху в Париже "и не планировалась".

Тем не менее, у лидеров также есть возможность кратко поговорить во время мероприятий в Париже.

В.Путин и Б.Нетаньяху встретятся в Париже впервые после инцидента с российским военным самолетом над Средиземным морем, который был спровоцирован израильскими ВВС. 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200.

Участие президента Австрии в мероприятиях в Париже вызвало вопрос о его возможной встрече с В.Путиным. На минувшей неделе в российско-австрийских отношениях возникли сложности в связи со "шпионским скандалом". По подозрению в сборе разведанных якобы для Москвы был задержан отставной полковник австрийской армии.

Однако накануне сам А. Ван дер Беллен заявил, что программа мероприятий в Париже не позволяет провести такую встречу. Кроме того, президент Австрии призвал не драматизировать историю с отставным австрийским полковником.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Ю.Ушаков накануне визита В.Путина в Париж рассказал, что в воскресенье утром все лидеры прибудут в Елисейский дворец, здесь пройдёт церемония совместного фотографирования. Затем гости единым кортежем на автобусах выедут для участия в мероприятиях у Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах.

Там предусмотрена военная церемония, театрализованное представление и выступление главы Франции Эмманюэля Макрона.

Кроме того, В.Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны. Монумент был открыт 21 июня 2011 В.Путиным и тогдашним премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

После мероприятий у Триумфальной арки лидеры вновь вернутся в Елисейский дворец, где запланирован рабочий обед от имени президента Французской Республики, рассказал Ю.Ушаков.

Завершающим пунктом в программе пребывания В.Путина в Париже станет участие в пленарном заседании "Парижского форума мира".

"Имеется в виду, что с кратким приветствием выступит Э.Макрон, также (запланированы) два выступления - Ангелы Меркель и генсека ООН Гутерриша",- сказал Ю.Ушаков.