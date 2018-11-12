КНДР поддерживает в рабочем состоянии не менее 13 ракетных баз, утверждают американские аналитики

Власти КНДР имеют в своем распоряжении более 10 ракетных баз, существование которых Пхеньян ранее не раскрывал, говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Аналитики полагают, что им удалось обнаружить не менее 13 подобных баз, расположенных в удаленных и горных районах Северной Кореи, включая базу "Сакканмоль", которая находится ближе всего к демилитаризованной зоне и к Сеулу и снятую со спутника. Всего таких баз может быть до 20.
"Ракетные операционные базы - это не пусковые комплексы. В экстренных случаях ракеты могут быть запущены и оттуда, но при этом инструкции Корейской народной армии требуют, чтобы ракетные установки уходили с этих баз на заранее выбранные или наполовину готовые стартовые позиции для последующих операций", - утверждает доклад.
Цель таких мероприятий - сохранить максимальное количество северокорейских ракет в условиях превентивного удара врага или других военных операций. При этом аналитики полагают, что даже снаряженные обычными боеголовками эти ракеты "способны причинить значительный ущерб".
"Эти ракетные операционные базы, которые можно использовать для всех типов баллистических ракет - от ракет малой дальности до межконтинентальных - по-видимому, должны стать объектами декларирования, проверок и демонтажа при любом финальном и полностью поддающемся контролю соглашении по денуклеаризации (КНДР - ИФ)", - отмечается в докладе.
В свою очередь исследователь Джозеф Бермудес указывает на то, что, несмотря на переговоры США и КНДР по денуклеаризации, на обнаруженных ракетных базах наблюдается деятельность по поддержанию их функционирования и некоторому улучшению их инфраструктуры.
"Вывод Северной Кореей из строя ракетного полигона "Сохэ", который привлек внимание СМИ, затмил собой военную угрозу войскам США и Южной Кореи от (базы "Сакканмоль" - ИФ) и других незарегистрированных баз баллистических ракет", - сказал он.
В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. Однако как отмечали южнокорейские СМИ, на церемонии не присутствовали иностранные эксперты.
Кроме этого, в ходе межкорейского саммита, который состоялся в минувшем сентябре в Пхеньяне, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился навсегда закрыть ракетный полигон "Сохэ", причем при участии зарубежных экспертов.
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