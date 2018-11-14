Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.025 GBR   2.2078 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 14.11.2018 15:12

Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке - газета

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о том, что покидает пост, сообщает газета "Джерузалем пост".

Это решение А.Либерман озвучил в кнессете на заседании партии "Наш дом Израиль", которую он возглавляет.

"Я здесь, чтобы объявить об отставке с поста министра обороны", - приводит газета его слова, сказанные на пресс-конференции после партийного заседания.

"По моему мнению, что случилось вчера - прекращение огня (между Израилем и ХАМАС - ИФ) вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС - это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет", - отметил А.Либерман.

"Того ответа, который мы дали на 500 ракет, запущенных из сектора Газа, по меньшей мере, было недостаточно", - подчеркнул он.

По его словам, Израилю нельзя позволять террористам свободно выходить на акции протеста вдоль границы сектора Газа. Он отметил, что ХАМАС не намерен сосуществовать с Израилем и признавать его.

Также А.Либерман заявил, что правящей коалиции необходимо быстрее определяться с проведением досрочных выборов.

"Не парализуйте страну на долгий срок", - добавил он.

"Джерузалем пост" напоминает, что заявления А.Либермана прозвучали спустя менее суток после достижения при посредничестве Египта соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. После этого А.Либерман и еще три израильских министра выступили против этих договоренностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНОБОРОНЫ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль - Минобороны РФ В секторе Газа удерживаются два гражданина Израиля - израильское министерство обороны Израиль принимает меры для предотвращения атак исламистов из Турции и сектора Газа - глава израильского Минобороны Минобороны Израиля призвало мировые спецслужбы работать вместе для борьбы с "Исламским государством" Министр обороны Израиля раскритиковал план Керри по обеспечению безопасности в Иорданской долине Глава Минобороны Израиля не верит в то, что Тегеран откажется от планов создания ядерного оружия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]