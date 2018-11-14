Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке - газета

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о том, что покидает пост, сообщает газета "Джерузалем пост".

Это решение А.Либерман озвучил в кнессете на заседании партии "Наш дом Израиль", которую он возглавляет.

"Я здесь, чтобы объявить об отставке с поста министра обороны", - приводит газета его слова, сказанные на пресс-конференции после партийного заседания.

"По моему мнению, что случилось вчера - прекращение огня (между Израилем и ХАМАС - ИФ) вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС - это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет", - отметил А.Либерман.

"Того ответа, который мы дали на 500 ракет, запущенных из сектора Газа, по меньшей мере, было недостаточно", - подчеркнул он.

По его словам, Израилю нельзя позволять террористам свободно выходить на акции протеста вдоль границы сектора Газа. Он отметил, что ХАМАС не намерен сосуществовать с Израилем и признавать его.

Также А.Либерман заявил, что правящей коалиции необходимо быстрее определяться с проведением досрочных выборов.

"Не парализуйте страну на долгий срок", - добавил он.

"Джерузалем пост" напоминает, что заявления А.Либермана прозвучали спустя менее суток после достижения при посредничестве Египта соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. После этого А.Либерман и еще три израильских министра выступили против этих договоренностей.