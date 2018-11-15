Премьер-министр Эстонии не поддерживает дублирование НАТО в Европе

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) не поддерживает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о создании европейской армии.

"Эффективное, более активное сотрудничество в Европе приветствуется в любом случае, но оно ни в коем случае не должно дублировать НАТО", - заявил глава эстонского правительства на пресс-конференции в четверг.

В то же время он высказался за более активное взаимодействие между Европейским союзом и НАТО.

"Мы сейчас видим, что все больше и больше создается и действует совместных проектов между ЕС и НАТО, и я думаю, что это позитивно".

Э.Макрон на этой неделе заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны. Его поддержала А.Меркель, выступившая во вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.