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СНГ 16.11.2018 12:34

Секретари Совбезов стран СНГ обсудят 21 ноября в Москве международную безопасность

Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в Москве на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"21 ноября в Москве состоится ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств - участников Содружества независимых государств", - сказали в пресс-службе.

"Главы делегаций обсудят тематику обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ", - отметил собеседник агентства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, СОВБЕЗЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]