Секретари Совбезов стран СНГ обсудят 21 ноября в Москве международную безопасность

Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в Москве на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"21 ноября в Москве состоится ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств - участников Содружества независимых государств", - сказали в пресс-службе.

"Главы делегаций обсудят тематику обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ", - отметил собеседник агентства.