Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста под названием "Желтые жилеты" можно только путем диалога.

"Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал Э.Макрон во вторник во время общения со студентами университета города Лувен-ла-Нев в ходе своего визита в Бельгию.

Между тем, французские СМИ сообщают, что глава МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

Протесты "Желтые жилеты", получившие такое название из-за того, что протестующие надевают желтые светоотражающие жилеты, продолжаются во Франции уже несколько дней. Во вторник акции проходят, в частности, на трассе между Лионом и Оранжем, а также в Авиньоне, Ниме, Тулузе и Бордо.

Массовые акции против повышения цен на топливо начались в субботу, в них приняли участие около 300 тыс. человек. В воскресенье они продолжились. По данным МВД Франции, во время протестов один человек погиб, еще 400 пострадали. Стражи порядка задержали несколько сотен человек.