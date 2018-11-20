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Дальнее зарубежье 20.11.2018 19:05

Макрон выступает за диалог с участниками протестов "Желтые жилеты"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что урегулировать ситуацию с акциями протеста под названием "Желтые жилеты" можно только путем диалога.

"Через диалог мы сможем выйти из этой ситуации", - сказал Э.Макрон во вторник во время общения со студентами университета города Лувен-ла-Нев в ходе своего визита в Бельгию.

Между тем, французские СМИ сообщают, что глава МВД Кристоф Кастанер распорядился, чтобы полиция начала разгонять участников акций протеста, которые блокируют автомагистрали, в особенности рядом с топливными складами.

Протесты "Желтые жилеты", получившие такое название из-за того, что протестующие надевают желтые светоотражающие жилеты, продолжаются во Франции уже несколько дней. Во вторник акции проходят, в частности, на трассе между Лионом и Оранжем, а также в Авиньоне, Ниме, Тулузе и Бордо.

Массовые акции против повышения цен на топливо начались в субботу, в них приняли участие около 300 тыс. человек. В воскресенье они продолжились. По данным МВД Франции, во время протестов один человек погиб, еще 400 пострадали. Стражи порядка задержали несколько сотен человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]