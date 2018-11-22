Газпром снижает инвестиции и заимствования на 2019г

"Газпром" запланировал инвестиционную программу на 2019 год по освоению в размере 1325,724 млрд рублей по сравнению с предварительным планом в 2019 году, озвученным год назад - 1,4 трлн рублей, сообщил "Газпром" по итогам рассмотрения бюджета на будущий год на правлении концерна.

Ранее эту информацию "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Год назад - в ноябре 2017 года - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что на 2019 год запланирован пик инвестиций концерна в размере 1,4 трлн рублей.

В том числе в 2019 году объем капитальных вложений составит 963,019 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 151,505 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 211,2 млрд руб.

Первоначально на 2018 год инвестпрограмма была запланирована в размере 1,279 трлн рублей, а по итогам прохождения первого полугодия увеличена до 1,496 трлн рублей.

Программа заимствований на 2019 год запланирована в размере 297,761 млрд рублей. В 2018 году первоначально она была запланирована в 417 млрд рублей, а потом повышена до 518 млрд рублей.

Руководство "Газпрома" неоднократно говорило о необходимости заморозить дивиденды на уровне 8,04 рубля на акцию на период пиковых инвестиций, который захватит еще и 2019 год. Однако последние финансовые отчеты и комментарии финансистов корпорации говорят о том, что денежный поток в эти годы может быть выше прогнозного, и компания может рассмотреть возможность большего распределения средств акционерам.

Основные инвестиции ПАО "Газпром", включенные в инвестиционную программу на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании. Среди них - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", реализация проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", комментирует компания.