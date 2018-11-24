Пашинян проводит марш своих сторонников в Ереване

Марш сторонников действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване в субботу.
Как сообщил корреспондент "Интерфакса", Н.Пашинян назвал шествие хорошим поводом встретиться и пообщаться с народом. Он выразил надежду, что этой акцией удастся "придать весомость достижениям революции".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»