Пашинян проводит марш своих сторонников в Ереване

Марш сторонников действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване в субботу.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", Н.Пашинян назвал шествие хорошим поводом встретиться и пообщаться с народом. Он выразил надежду, что этой акцией удастся "придать весомость достижениям революции".

Внеочередные выборы в парламент Армении назначены на 9 декабря.