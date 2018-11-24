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СНГ 24.11.2018 11:23

Пашинян проводит марш своих сторонников в Ереване

Марш сторонников действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване в субботу.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", Н.Пашинян назвал шествие хорошим поводом встретиться и пообщаться с народом. Он выразил надежду, что этой акцией удастся "придать весомость достижениям революции".

Внеочередные выборы в парламент Армении назначены на 9 декабря.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ЕРЕВАН, МАРШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]