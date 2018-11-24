США используют ИГИЛ для свержения режима в Сирии - Лавров

Соединенные Штаты используют террористическую организацию "Исламское государство" для свершения режима президента Сирии Башара Асада, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Госдепартамент заявил, что ИГИЛ до конца не побеждена и для того, чтобы ее победить, главным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим", - заявил С.Лавров по итогам встречи со своим португальским коллегой Аугушту Сантуш Силвой.

"Основной игиловский очаг находится на территории, которую контролируют США - на Восточном берегу реки Евфрат, это зона населенного пункта Ат-Танф, где США нелегитимно создали зону, которую они контролируют радиусом 55 км, внутри этой зоны находится печально известный лагерь беженцев Рубан", - сказал глава МИД РФ.

"Так вот, внутри этой зоны находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц, позволяющую американцам предъявлять оправдания своего присутствия, в том числе, на этой конкретной территории",- подчеркнул российский министр.