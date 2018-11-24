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СНГ 24.11.2018 16:12

США используют ИГИЛ для свержения режима в Сирии - Лавров

Соединенные Штаты используют террористическую организацию "Исламское государство" для свершения режима президента Сирии Башара Асада, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Госдепартамент заявил, что ИГИЛ до конца не побеждена и для того, чтобы ее победить, главным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим", - заявил С.Лавров по итогам встречи со своим португальским коллегой Аугушту Сантуш Силвой.

"Основной игиловский очаг находится на территории, которую контролируют США - на Восточном берегу реки Евфрат, это зона населенного пункта Ат-Танф, где США нелегитимно создали зону, которую они контролируют радиусом 55 км, внутри этой зоны находится печально известный лагерь беженцев Рубан", - сказал глава МИД РФ.

"Так вот, внутри этой зоны находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц, позволяющую американцам предъявлять оправдания своего присутствия, в том числе, на этой конкретной территории",- подчеркнул российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]