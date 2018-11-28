Путин надеется на разговор с Трампом в Аргентине

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине.

Он уточнил, что речь идет о поиске "точек соприкосновения", чтобы не происходило "односторонних запретов". "Надеюсь, если удастся переговорить с президентом США в Аргентине, об этом тоже будем говорить", - сказал В.Путин в среду на инвестиционном форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет".

"Насколько я представляю и чувствую, он и сам об этом говорил в Париже, Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения, общий консенсус внутри самих США, который настроил бы всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами", - добавил президент РФ.