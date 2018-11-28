Путин предложил США отказаться от односторонних запретов и искать точки соприкосновения с партнерами

Президент РФ Владимир Путин посоветовал США отказаться от односторонних запретов и искать точки соприкосновения с партнерами.

"Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. От этого все выиграют. От односторонних политически немотивированных и незаконных с точки зрения международного торгового права и вредных мер все только проиграют", - сказал В.Путин в среду на инвестиционном форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет".

Он посоветовал "отказаться от этой политики, искать точки соприкосновения" и выразил надежду, что удастся обсудить это с президентом США Дональдом Трампом.