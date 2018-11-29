Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали около 20 человек, находившихся в розыске

Правоохранительные органы Азербайджана и России в ходе операции под названием «Граница-Щит» на госгранице двух стран задержали 18 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, отмечается в сообщении МВД Азербайджана.

Операция «Граница-Щит» проводилась с 19 по 25 ноября.

«В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы Азербайджана, были задержаны 18 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. В том числе, задержано 12 человек, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения четырех человек, считавшихся пропавшими без вести. Кроме того, задержан 61 человек, имевший долги перед государством», - говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате операции изъяты незаконно хранимые девять автоматов, гранатомет, пять пистолетов, 80 ружей, 31 магазин, 40 гранат, 5,642 тыс. патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены пять фактов, связанных с наркотиками. «Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие пять различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов», - подчеркивается в сообщении.

Основной целью операции являлось выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также материальных средств, направленных на осуществление противоправных действий.

МВД Азербайджана подчеркивает, что аналогичные совместные операции будут проводиться и в будущем.

Р.Бабаев