Добыча Газпрома в ноябре выросла на 1%, за год добыча может составить 497 млрд куб. м

Добыча природного газа "Газпрома" в ноябре выросла на 1% - до примерно 42,9 млрд куб. м, компенсировав такое же снижение за октябрь, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

При этом погодная статистика подсказывает, что "Газпрому" в ноябре пришлось ощутимо увеличить поставки на внутренний рынок, где температура воздуха была значительно холоднее прошлогодних значений. По данным "Системного оператора", в ноябре 2018 года температура воздуха по России была на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее.

Экспорт в дальнее зарубежье не форсируется - он, по расчетам "Интерфакса" в ноябре был примерно на 2 млрд куб. м ниже прошлогоднего показателя. Цена на газ на спотовом рынке в Европе сейчас довольно скромная. Возможно даже, расчетная экспортная цена газа "Газпрома" (мы используем индикатор, который ежемесячно публикует ФАС для калькуляции ставки НДПИ) сейчас несколько выше спота, что снижает спрос на российский газ в Европе.

В этих условиях газ, не ушедший на экспорт по не самой привлекательной цене, помог покрыть спрос внутреннего рынка (очевидно, в сочетании с ресурсами подземных хранилищ, данные об использовании которых "Газпром" публикует редко).

До конца года остается всего один месяц и уже можно с достаточной степенью уверенности подсчитывать добычу за весь 2018 год. В декабре 2018 "Газпром" способен добыть 45,5 - 45,7 млрд куб. м, что в сумме с накопленной добычей с начала года составляет не более 497 млрд куб. м.

Таким образом, не смотря на солидный рост объемов производства, добыча "Газпрома" в этом году все же не преодолеет планку в 500 млрд куб. м.

Добыча газа "Газпрома" держится ниже 500 млрд куб. м в год уже семь лет подряд.