Добыча Газпрома в ноябре выросла на 1%, за год добыча может составить 497 млрд куб. м

Добыча природного газа "Газпрома" в ноябре выросла на 1% - до примерно 42,9 млрд куб. м, компенсировав такое же снижение за октябрь, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
При этом погодная статистика подсказывает, что "Газпрому" в ноябре пришлось ощутимо увеличить поставки на внутренний рынок, где температура воздуха была значительно холоднее прошлогодних значений. По данным "Системного оператора", в ноябре 2018 года температура воздуха по России была на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее.
Экспорт в дальнее зарубежье не форсируется - он, по расчетам "Интерфакса" в ноябре был примерно на 2 млрд куб. м ниже прошлогоднего показателя. Цена на газ на спотовом рынке в Европе сейчас довольно скромная. Возможно даже, расчетная экспортная цена газа "Газпрома" (мы используем индикатор, который ежемесячно публикует ФАС для калькуляции ставки НДПИ) сейчас несколько выше спота, что снижает спрос на российский газ в Европе.
В этих условиях газ, не ушедший на экспорт по не самой привлекательной цене, помог покрыть спрос внутреннего рынка (очевидно, в сочетании с ресурсами подземных хранилищ, данные об использовании которых "Газпром" публикует редко).
До конца года остается всего один месяц и уже можно с достаточной степенью уверенности подсчитывать добычу за весь 2018 год. В декабре 2018 "Газпром" способен добыть 45,5 - 45,7 млрд куб. м, что в сумме с накопленной добычей с начала года составляет не более 497 млрд куб. м.
Таким образом, не смотря на солидный рост объемов производства, добыча "Газпрома" в этом году все же не преодолеет планку в 500 млрд куб. м.
Добыча газа "Газпрома" держится ниже 500 млрд куб. м в год уже семь лет подряд.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Макрон обсудит на совещании действия властей в условиях массовых протестов
Болтон разъяснил Ушакову причины отмены встречи президентов РФ и США в Буэнос-Айресе
Китай приветствует планы провести вторую встречу лидеров США и КНДР - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»