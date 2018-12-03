Журналист Хашкаджи обсуждал в мессенджере создание онлайн-движения против политики Саудовской Аравии

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей гибели критиковал Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, а также планировал создать молодежное онлайн-движение против саудовских властей, сообщил телеканал "Си-эн-эн".

Телеканал получил эксклюзивный доступ к переписке в WhatsApp между Дж.Хашкаджи и проживающим в Монреале активистом Омаром Абдул Азизом. Как следует из сообщений, среди которых также аудио, фото и видео, журналист был обеспокоен ситуацией в Саудовской Аравии и критиковал наследного принца, называя его "зверем" и "покемоном".

"Чем больше жертв он ест, тем больше хочет, - писал Дж.Хашкаджи в сообщении, отправленном в мае. - Я не удивлюсь, если притеснения дойдут даже до тех, кто его поддерживает".

Как отмечает телеканал, по переписке видно, что от разговоров Дж.Хашкаджи решил перейти к действиям. Собеседники начали планировать молодежное онлайн-движение, которое привлечет саудовское государство к ответственности.

"Джамаль считал, что MBS (Мухаммед бен Салман - ИФ) - это проблема, и он сказал, что этого ребенка нужно остановить", - сказал О.Абдул Азиз в интервью "Си-эн-эн".

По словам собеседника телеканала, в августе Дж.Хашкаджи стал подозревать, что их переписка была перехвачена саудовскими властями. Через два месяца он был убит.

О.Абдул Азиз в воскресенье начал судебный процесс против израильской компании, которая, по его мнению, создала обеспечение для взлома его телефона.

"Взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что случилось с Джамалем, мне очень жаль, чувство вины убивает меня", - заявил он.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными".

В королевстве также проводится расследование, в ходе которого был взят под стражу 21 человек. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.