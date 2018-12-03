Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД

В дорожно-транспортном происшествии в пригороде Баку погибли четыре человека, сообщает МВД Азербайджана.
«В результате столкновения автомобиля «Chevrolet» с грузовым автомобилем «КАМАЗ» на месте происшествия погибли трое пассажиров и водитель легковушки, еще один получил ранения», - отмечается в информации.
Авария произошла на 14 километре автодороги Гала-Пираллахи.
«По факту ведется расследование», - подчеркивает ведомство.
Ф.Исазаде
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