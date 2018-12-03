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Происшествия 03.12.2018 12:49

Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД

В дорожно-транспортном происшествии в пригороде Баку погибли четыре человека, сообщает МВД Азербайджана.

«В результате столкновения автомобиля «Chevrolet» с грузовым автомобилем «КАМАЗ» на месте происшествия погибли трое пассажиров и водитель легковушки, еще один получил ранения», - отмечается в информации.

Авария произошла на 14 километре автодороги Гала-Пираллахи.

«По факту ведется расследование», - подчеркивает ведомство.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]