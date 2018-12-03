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СНГ 03.12.2018 17:56

Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным на Украине

Компания Mission Essential, которая является подрядчиком Пентагона, объявила о наборе граждан США со знанием украинского языка для оказания помощи американским военным на Украине, в том числе в районе боевых действий.

"Mission Essential принимает заявки от кандидатов-лингвистов со знанием украинского языка для оказания переводческих услуг американским военным на Украине при проведении спецопераций", - говорится в объявлении.

При этом подчеркивается, что при необходимости от переводчика может потребоваться выполнение "его функций в зоне боевых действий".

От него также требуются знание и способности действовать согласно местным традициям и обычаям. При этом переводчик должен уметь общаться с местным населением, не привлекая к себе внимания.

Указывается, что географическим местом работы переводчика будет город Николаев. Заработная плата будет составлять от 60 до 90 тыс. долл. в год в зависимости от квалификации.

Объявление было опубликовано еще 16 ноября на сайте LinkedIn. На данный момент оно было просмотрено около 500 раз.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ПЕРЕВОДЧИКИ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]