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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:45

США не ведут "опасную игру" в районе Евфрата в Сирии - госдеп

В госдепартаменте США отвергли обвинения со стороны России в том, что американцы играют в "опасную игру" в районе реки Евфрат в Сирии.

"Мы не ведем опасную игру. Россия играет в опасную игру, обвиняя нас в этом. Мы полностью привержены достижению победы над ИГ вдоль Евфрата. Нашим местным союзником в этом, как вы знаете, с 2014 года являются Демократические силы Сирии", - сказал спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он отметил, что там идут ожесточенные боевые действия.

"Мы думаем, что сможем завершить работу в ближайшие месяцы, но там идут очень тяжелые бои, и мы сами прилагаем значительные усилия, используем усилия наших друзей, союзников и партнеров", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в попытках создать незаконное квазигосударство на территориях, находящихся под юрисдикцией правительства Сирии.

"Ответ может быть только один - там хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, т.н. идея "большого Курдистана", - сказал С.Лавров в октябре, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, ЕВФРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]