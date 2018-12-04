В госдепартаменте США отвергли обвинения со стороны России в том, что американцы играют в "опасную игру" в районе реки Евфрат в Сирии.

"Мы не ведем опасную игру. Россия играет в опасную игру, обвиняя нас в этом. Мы полностью привержены достижению победы над ИГ вдоль Евфрата. Нашим местным союзником в этом, как вы знаете, с 2014 года являются Демократические силы Сирии", - сказал спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он отметил, что там идут ожесточенные боевые действия.

"Мы думаем, что сможем завершить работу в ближайшие месяцы, но там идут очень тяжелые бои, и мы сами прилагаем значительные усилия, используем усилия наших друзей, союзников и партнеров", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в попытках создать незаконное квазигосударство на территориях, находящихся под юрисдикцией правительства Сирии.

"Ответ может быть только один - там хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, т.н. идея "большого Курдистана", - сказал С.Лавров в октябре, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".