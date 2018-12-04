В госдепартаменте США отвергли обвинения со стороны России в том, что американцы играют в "опасную игру" в районе реки Евфрат в Сирии.
"Мы не ведем опасную игру. Россия играет в опасную игру, обвиняя нас в этом. Мы полностью привержены достижению победы над ИГ вдоль Евфрата. Нашим местным союзником в этом, как вы знаете, с 2014 года являются Демократические силы Сирии", - сказал спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
Он отметил, что там идут ожесточенные боевые действия.
"Мы думаем, что сможем завершить работу в ближайшие месяцы, но там идут очень тяжелые бои, и мы сами прилагаем значительные усилия, используем усилия наших друзей, союзников и партнеров", - добавил дипломат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в попытках создать незаконное квазигосударство на территориях, находящихся под юрисдикцией правительства Сирии.
"Ответ может быть только один - там хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, т.н. идея "большого Курдистана", - сказал С.Лавров в октябре, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ЧБТР ведет переговоры с банками в Азербайджане о кредитовании в нацвалюте
Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго
Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank
Азербайджан за 5 лет должен стать туристическим хабом на Кавказе – Бюро по туризму
День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный
Хорватский футболист Лука Модрич впервые стал обладателем "Золотого мяча"
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»