Путин, Эрдоган и Меркель готовы при необходимости провести четырехсторонний саммит по Сирии с участием Макрона, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили готовность при необходимости провести четырехсторонний саммит по Сирии с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Мы договорились и с Эрдоганом, и с Меркель, что по мере необходимости может быть созван еще один четырехсторонний форум, то есть с участием Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона. Только якобы было отфиксировано, что в Стамбуле, но, может быть, уже не в Стамбуле", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

Он заметил, что если будет достигнута договоренность о проведении четырехсторонней встречи, то параллельно будет согласовываться и место ее проведения. "Пока что есть предварительная готовность лидеров трех стран такую встречу при необходимости провести", - сказал помощник президента РФ, пояснив, что не помнит, обсуждалась ли эта тема с президентом Франции.

Он выразил уверенность, что Э.Макрон присоединится к этой договоренности, поскольку являлся инициатором первой встречи.